人民幣兌美元中間價16日報6.9913，較上日6.9982，升值69個基點或0.1％，創逾4個月高。

中國人民銀行公開市場將進行人民幣（下同）500億元逆回購操作，期限7天。因今日無逆回購和中期借貸便利（MLF）到期，單日實現等額淨投放。

時隔兩周後，央行公開市場本周一重啟逆回購，周三進行4,000億元一年期MLF操作，為對7月兩次MLF到期和一次定向中期借貸便利（TMLF）到期的續做，中標利率連續第三個月持平於2.95％。

(工商 )

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