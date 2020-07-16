陸白酒股16日早盤大幅下挫，捨得酒業跌超9％，貴州茅台、古井貢酒等跌超5％。

此前，人民日報旗下的新媒體平台「學習小組」在15日晚間發表文章「變味的茅台誰在買單？」該文章指出，貴州茅台機場曾推出「憑機票購2瓶平價茅台」活動，引發各地黃牛頻繁飛至。

因為人民幣1,499元的飛天茅台，轉手就能有近千元的利潤。一些黃牛描述，只要資金充足，「一個月賺200萬，完全不成問題」。這些現象無疑證明了茅台的品牌價值，但巨大的商業利益，也潛藏著致命誘惑，茅台經常伴隨著官員落馬而登上新聞頭條。

報導指出，藏茅台有價值。從原來的數百元，一路攀升到數千元，特供酒、紀念酒、定製酒層出不窮，隨著年份的增加，酒的價值也越來越高，茅台似乎擺脫了消費品的身份，成了理財產品。酒是用來喝的，不是用來炒的，更不是用來腐的。人們樂於見到茅台酒的品牌價值得到市場真金白銀的肯定，但其品牌溢價的成分中，必須要剔除腐敗這個成分。

(工商 )