處理器大廠美商超微（AMD）發表全新AMD Ryzen Threadripper PRO系列處理器，以企業級AMD PRO技術打造，內含高達64核心以及無與倫比的頻寬。AMD Ryzen Threadripper PRO處理器搭載AMD PRO技術，帶來具領導地位的效能、領先業界的頻寬並內建企業級安全與管理功能。AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX比對手最頂尖的雙處理器工作站帶來高達27％的多執行緒效能提升，在超過25個應用程式與量測程式中拿下效能領先優勢。

AMD Ryzen Threadripper PRO處理器專為OEM與系統整合廠商的專業級工作站量身設計，獨家提供全方位運算功能，憑藉無可匹敵的核心數量運行各種多執行緒工作負載，並針對執行緒較少的工作負載提供高頻率單核心效能。這樣的組合讓AMD Ryzen Threadripper PRO處理器成為藝術家、建築師、工程師以及數據科學家們的最佳選擇。

AMD全球資深副總裁暨客戶端事業群總經理Saeid Moshkelani表示，AMD Ryzen Threadripper PRO處理器針對特定用途量身打造，為專業工作站運算效能樹立全新業界標竿。它結合了AMD Ryzen Threadripper處理器的極致效能、高核心數以及高頻寬優勢，並融入AMD PRO技術的無縫銜接管理功能以及獨特的內建資料保護等特性。

全新AMD Ryzen Threadripper PRO系列能滿足要求最嚴苛的專業環境，從需要製作令人屏息視覺特效的藝術家與創作者，到需要處理龐大資料集與複雜視覺化效果的建築師與工程師，都能在這個全球最先進的專業工作站平台上實現。

搭載AMD Threadripper Pro 3995WX的Lenovo全新ThinkStation P620將於今年秋季推出，為全球首款64核心PRO專業級工作站系統，採用單CPU設計，提供前所未有的驅動力、效能以及靈活性。

Lenovo工作站與客戶端AI事業部總經理Rob Herman表示，我們的客戶需要領先同級產品的創新解決方案以滿足最嚴苛的應用需求。藉由搭載AMD Threadripper PRO處理器，Lenovo最新的工作站ThinkStation P620為使用者提供更具智慧的解決方案，以便創建複雜模型、渲染出如照片般逼真的影像、或是分析地球物理與震測資料詮釋，同時提供關鍵的安全防護與擴充功能，確保專業使用者能安全且有效率地工作。

針對要求最嚴苛的專業環境量身打造，AMD Ryzen Threadripper PRO處理器提供強大效能，支援8K渲染與編輯、驅動複雜的視覺化和多元模擬，並快速處理大量程式碼，讓專業使用者在有限時間內完成更多工作。憑藉著Threadripper Pro 3995WX超越其他雙處理器系統的絕佳效能，AMD Ryzen Threadripper PRO處理器重新定義工作站的勢力版圖。

(工商 )