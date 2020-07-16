德州儀器（TI）推出業界首款零飄移霍爾效應電流感測器。TMCS1100和TMCS1101能夠在任何時間、溫度條件下實現最低飄移和最高準確度，同時提供可靠的3-kVrms隔離，這對於AC或DC高壓系統，比如工業馬達驅動器、太陽能逆變器、儲能設備和電源供應而言特別重要。

業界對於更高性能工業系統的追求推動了更高精準度的電流測量需求，除了可靠的運作之外，這通常需要增加電路板空間或複雜設計的成本。TI將隔離和高精度類比的專業知識運用於TMCS1100和TMCS1101，使工程師能夠設計出提供一致性能和診斷的系統，同時延長裝置使用壽命，實現精巧的解決方案尺寸並節省設計時間。

在任何時間、溫度條件下以最低飄移來改善系統性能。TMCS1100和TMCS1101的零飄移架構和即時靈敏度補償使其具備極高的性能，不受溫度變化和裝置老化等運作條件的影響。該裝置具備業界領先的飄移0.45％溫度總靈敏度，最大值至少比其他磁電流感測器低200％，最大滿量程偏移值小於0.1％，在廣泛的電流範圍內提供最高的測量準確度和可靠性。此外，0.5％的使用壽命靈敏度飄移，相較其他磁電流感測器至少低100％，大幅降低系統隨時間老化造成的性能下降。

此外，TMCS1100（最大值為1％）和TMCS1101（最大值為 1.5％）的極高準確度不需要校準裝置，因而減少了裝置維護作業的時間。該裝置還提供了0.05％的典型線性度（typical linearity），大幅減少訊號失真，並有助於在大範圍的工業溫度內保持準確度。

以8針腳SOIC封裝的3-kVrms隔離來延長系統使用壽命。TMCS1100和TMCS1101的高品質結構提供絕佳的電流隔離性能，能夠依據美國保險商實驗室（UL）1577標準提供3-kVrms的60秒隔離，滿足連接電網或電力系統的嚴苛環境條件。兩種裝置均支援±600V的工作電壓，比採用相同8針腳SOIC封裝的同級裝置高40％，並且經過嚴格測試，超出了業界標準UL和VDE要求，可提供更大的設計安全餘度和更長的裝置使用壽命。

TMCS1100需要一個用於差分測量（defferential measurement）的外部電壓參考，使工程師能夠優化其設計，以滿足最嚴格的性能目標。而TMCS1101則全面整合了電壓參考，透過針腳對針腳的工業施行標準，提供高性能以簡化設計和降低總成本。

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