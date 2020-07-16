博世（Bosch）正透過提供諮詢服務，協助製造業達成碳中和。為此，博世於2020年年中成立了博世氣候解決方案（Bosch Climate Solutions）事業部。身為技術及服務供應商，博世希望將其在達成碳中和以及在全球據點所實施的專案中所累積的知識和經驗，分享給其他企業。

博世提供的諮詢服務在製造業中極具市場潛力。據波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）近期一項調查顯示，77％的德國企業將減少二氧化碳排放列為首要任務，但僅有16％的企業已採取對應措施來達成製造過程的碳中和。預計到2020年底，博世將成為全球首家達成碳中和的大型工業企業。屆時，集團全球400個據點將實現零碳足跡。

在2019年年底，博世在德國境內所有的業務據點皆已達到碳中和目標。博世集團董事會主席沃爾克馬爾鄧納爾 (Volkmar Denner) 指出，減緩氣候變化是全體社會面臨的共同挑戰。我們希望使氣候行動在科技與商業上都具備可行性。為此，博世採取了多項措施，包括提高工廠和建築的能源效率、實現內部發電、以及採取技術解決方案來提高生產資源利用效率等。對於鄧納爾而言，發展前景非常明確，如果企業要取得成功，就必須擁有永續的生產運行模式。

氣候變遷是當今人類所面臨的最大挑戰。製造業碳排放量之龐大，僅次於能源產業。在德國，工業產業的碳排放量佔全國碳排放總量的五分之一以上。博世正積極應對相關挑戰：博世氣候解決方案業務部從1,000多個節能專案中吸取經驗，由1,000多位博世專家組成的虛擬團隊提供諮詢服務，協助其他公司提高開發、製造和業務活動中的資源利用效率，最終達成碳中和。

博世集團董事會成員、博世能源暨建築智能科技事業群負責人Christian Fischer強調，博世氣候解決方案事業部正利用廣泛的產業知識幫助其他公司實現碳中和，我們致力於協助整個產業的氣候行動。

博世全新成立的博世氣候解決方案事業部，隸屬於博世能源暨建築智能科技事業群。博世專家們會在四周內對前來諮詢的公司完成碳排放審核並提出初步的總體規劃，並在三個月內完成詳細的客製化二氧化碳減排方案。博世基於自身達成碳中和的實際作法來提供建議，涵蓋提升能效、擴大可再生能源供應、購買綠色電力、用碳抵消方式補償不可避免的碳排放等方面。

博世氣候解決方案事業部執行長Donya-Florence Amer指出，博世在解決方案規劃、選擇和實施上提供全方位諮詢服務，兼顧生態平衡和經濟發展。我們意識到市場對於此類諮詢服務龐大的市場需求。目前，博世氣候解決方案事業部已擁有了第一批客戶，並成功完成了一些初期專案。

舉例說，博世氣候解決方案事業部為德國科技公司浦瑞德（Prettl）提供了客製化的二氧化碳減排方案。浦瑞德集團公司合夥人Manuel Schmuker表示，博世透過情境分析來協助我們瞭解在技術和經濟上的進步空間，並根據個別公司自身的現況決定碳減排方式。

鄧納爾表示，應對氣候變化需要我們重新反思一些基本原則。秉持少即是多原則，博世在氣候行動上的進展迅速，至2030年，博世計劃每年可額外節省能源170萬兆瓦時，達到博世日前能源年消耗量的五分之一以上。為達成這一目標，博世將在未來十年內投資約10億歐元用於工廠和建築的能效管理。僅2019年，博世就在其全球據點啟動了1,000多項節能專案，所節省的能源共約21萬兆瓦時，相當於6.5萬戶德國家庭的年用電量。

聯網製造可為提高能效發揮關鍵作用。博世已在全球100多家工廠和業務據點部署了能源平台，這也是博世工業4.0解決方案中的一部分。智能演算法有助於預測機器能耗、避免峰值負荷、檢測和糾正機器典型能耗模式中的偏差，有助於進一步減少工廠的碳排放量。例如，位於德國洪堡的博世力士樂工業4.0標杆工廠，在兩年內減少約10％的碳排放量。為了確保聯網透明化，機器需要與工業4.0解決方案相容。然而，現階段許多既有的機器設備並不具備數位功能。

博世集團董事會成員暨博世工業科技事業群負責人Rolf Najork表示，博世致力於提升工業4.0的普及性，以發揮其全部潛力。互聯化並非最終目標，而是讓製造業達成高效、資源節約、生態友好的助力器。對於舊的機器設備進行改造可以幫助其達到最新技術水準。博世對機器進行了現代化通訊介面和感測器技術的改造，並將其連接到博世力士樂的物聯網閘道軟體。操作人員可獲取機器的溫度、壓力和壓縮空氣耗量等數據，以便及時辨別並解決問題環節，進而降低機器能耗。

博世認為能源效率是開發機器和系統時的關鍵要素。以博世力士樂CytroBox為例，該互聯液壓動力單元技術適用於在板金加工等需要承受重壓、並對強健性具有很高要求的生產情景。CytroBox的變速泵驅動器中含有預設控制器，可根據工況的需求調整能耗，也就是說，機器可以在零負荷或部分負荷時減速，在滿負荷時加速。與不具備可變速驅動器的動力元件相比，CytroBox更加靈活，可降低高達80％的能源消耗。

同時，全新的控制技術有助於提高製造資源的利用效率。博世力士樂推出的ctrlX Automation，是使機器更緊湊以及減少系統所需硬體的關鍵。Rolf Najork表示，我們全新推出的控制技術是革命性的，類似一款面向製造?生產過程的智慧型手機，它結合了博世在硬體和軟體方面的專業知識，使得操作直觀且靈活。ctrlX Automation可以使所有自動化零組件的平均體積減半，為驅動器減重三分之一。

硬體越輕，所需的驅動功率就越小，系統消耗的能量也就越少。此外，博世還提供碳中和燃料使用方面的解決方案，例如合理利用工業生產過程中產生的蒸汽或過程熱。實際上，幾乎所有博世熱能科技（Bosch Thermotechnology）生產的工業鍋爐都可以在改造後，使用氫氣、綠色燃料或混合可再生能源。博世還可以根據需求，提供全新的氫能源鍋爐。

(工商 )