高雄市政府經發局聯合南部6所大學，推動的體感產學成果展，今年邁入第二年，高雄經發局表示，有別去年結合體感嘉年華舉辦方式，今年學生們將變身主角，從17日開始，在高雄科工館連續2天展出9款學生創作的AVR相關作品，除了多款刺激的遊戲外，更有專為銀髮族設計的健康促進運動、富教育意義的虛擬化學實驗，還有特別的AR旅遊刊物等，供外界免費體驗。

高雄經發局代理局長王宏榮16日表示，為了留住優秀的體感人才，高市府超前佈署、深入校園與師生合作，讓學生直接與業者接觸，輔導作品更貼近市場需求。

其中，今年來自嘉南藥理大學的林唐逸，所創作的「冬季獵人Winter Hunter」就在HTC的輔導下，將於月底直接在奇點站上架，試水溫，可謂最成功的產學合作案例。

高雄經發局指出，高市府積極與大專院校合作，安排體感業者深入校園輔導學生完成作品，培育優秀體感人才的同時，也打造畢業即就業的即戰力。今年展出的包含朝陽科大的「放輕鬆3.0」；南台科大則有「路遊憩」、「向南行」；嘉藥大學的「冬季獵人」、「幽靈攻防戰」；正修大學的「全域突圍」；遠東科大「用VR玩化學」；屏東大學的「臉部表情運動」及「變異病毒」等9款優秀作品。

(工商 )