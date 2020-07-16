美國紐約有一名白手起家的科技公司CEO薩利赫（FahimSaleh），本月14日被發現，他遭斬首、肢解死亡，遺體被分裝到塑膠袋裡，現場還有一把插著電、沾有血跡的電鋸，但現場幾乎沒有其他血跡。警方初步研判，可能是遭專業殺手殺害，目前正在追查中。

綜合外媒報導，今年33歲的薩利赫，是市值1億美元的跨國運輸平台《Pathao》的共同創辦人，白手起家的他，還在奈及利亞創立摩托車叫車APP「Gokada」，但該APP今年遭奈國政府查禁。

報導指出，薩利赫之所以被發現遭殺害，是因為他莫名失聯了一整天，所以他的妹妹才前往薩利赫位於曼哈頓區的豪宅關心。結果一踏進家中，看到的竟是哥哥被肢解的屍體，嚇得趕快報警。

警方表示，薩利赫是遭斬首殺害，膝蓋以下的腿部與手臂都被肢解，兇手將薩利赫的屍塊分裝在塑膠袋裡，案發現場還有一把還插著電、沾有血跡的電鋸，但除此之外，幾乎沒有再看到其他血跡，判斷是專業殺手所為，命案現場已被清理過。

警方在調閱監視器追查薩利赫最後的身影，發現他搭乘電梯返家時，疑似與嫌犯搭乘同班電梯，該名嫌犯戴著帽子，並用口罩遮住臉，還提著一個行李箱，薩利赫發現該男子與自己一同步出電梯時，臉上還露出困惑的表情。

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(中時電子報)