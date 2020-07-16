儒鴻(1476)今年配發11元現金股利，已於上周7月9日除息，除息後走勢震盪，7月14日股價一度跌至318.5元，昨天法人小幅加碼，早盤儒鴻站回5日線，一舉突破10日線及月線反壓，盤中漲逾5個百分點，再站上340元整數關卡，向填息價位345.5元靠攏。

美系外資出具最新儒鴻報告，在基於品牌廠調整庫存壓力下，保守看儒鴻下半年的營收，估3Q年減17%，而4Q年減約14%。該外資下修儒鴻評等到「賣出」，新目標價為274元。

儒鴻6月營收19.18億元，年減17.68%。6月並未延續5月營收月增37%氣勢，較上月衰退5.9%；今年前6月營收114.61億元，年減約13%。

雖然外資儒鴻下半年展望趨保守，但董事長洪鎮海日前喊話，最艱難4月已過，客戶訂單回心轉意，5月營收回溫，營運已經脫離谷底，衝擊最劇烈時刻已過，第3季也會較第2季表現佳，第4季表現更好，整體呈現向上趨勢。

(時報資訊)