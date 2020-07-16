如同外界預期，在經濟逐漸從新冠疫情泥沼中露出復甦跡象之際，南韓央行周四宣布將政策利率維持在0.5%。

據韓聯社旗下金融調查單位進行的研究顯示，所有17名分析師皆預期在本月和今年底前，央行將維持利率水準不變。

南韓央行在今年進行兩次降息，上一次為5月28日，下調25個基點，來到近20年來低點。更早為3月的下調50個基點。而儘管兩次降息以讓南韓經濟體較為減緩疫情對部分經濟關閉的衝擊，央行已經將全年經濟預測，從2月的萎縮2.1%調整為萎縮0.2%。今年第一季南韓GDP季減1.3%，年增1.4%。

隨著疫情逐漸露出曙光，市場預期關鍵利率將維持穩定。南韓央行目前亦表示看不出有多少空間進行另一次的降息。

南韓Kyobo證券分析師指出，央行可能會聚焦在非常規的措施，例如購買國債，而不是採取貨幣政策，例如降息。其認為，儘管政策利率尚未達到下限，但今年前兩次降息已非常接近該下限。

(時報資訊)