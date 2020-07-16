台積電ADR未再創新高價，周三收跌逾1%，台積電(2330)今日下午法說會登場，今早股價開低4元為359元也未再創新高，中止連五天的創新高態勢。

周三，台積電早盤最高攻上370元新高價，市值9.59兆元也再創歷史新高。

台積電ADR周三收66.06美元，下跌0.9美元或1.34%，折合台幣每股約390.83元。台積電周三開高走低，收跌0.5元為363元，外資續賣超2621張，連續第二天共賣超5006張。

不過，台積電下半年展望續趨樂觀，外資圈近期對台積電有一波目標價調升潮，高盛、里昂等外資將台積電喊逾400元、500元，總計已有四家外資樂觀台積電衝破「四」字頭。

台積電今日下午舉行法說會，將公布第3季展望。台積電第2季營收3106.99億元，達成原訂3030億元到3120億元目標，較第1季微增0.03%。在5G與高效能運算需求持續強勁下，法人預期台積電本季營收將成長，挑戰新高。

法人預期，5G與高效能運算需求續強，台積電7奈米訂單滿載，5奈米出貨也將放量，下半年業績將持續逐季穩增，全年營收可達成台積電原訂的成長14%到19%目標，並續創歷史新高。台積電下半年營運優於原本預期，外資自6月一開始即反手買超，累計外資自6月1日以來合計買超台積電仍逾28.5萬張。

(時報資訊)