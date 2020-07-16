原相(3227)今(16)日除息，每股配發現金股利5.13元，開盤參考價213元，在下半年營運看俏下，今除息行情火熱，開高走高，早盤漲幅約1.5%，股價最高達218.5元，開盤不到5分鐘即順利完成填息。

展望第三季，原相預計有安防、TWS等新品推出，將推升營運表現，且因為全球新冠疫情尚未完全控制，故宅經濟商機持續看俏，原相為任天堂遊戲機Switch感測元件供應商，法人認為，Switch對供應鏈拉貨力道可望維持穩健力道，原相將同步受惠，第三季表現可望優於第二季，下半年也會比上半年好，全年不排除有賺進一個股本的實力。

原相6月合併營收6.30億元、月成長6.6%、年成長29%，上半年合併營收達34.98億元、年增50%，改寫歷史同期新高。

原相先前因波段漲幅過高，遭證交所列為警示股，公布5月獲利表現，5月營收為5.9億元，稅前純益1.12億元，稅後純益9270萬元，每股盈餘0.68元。

(時報資訊)