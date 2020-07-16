《商情》原油走強 周三馬來西亞棕櫚油續漲 10:002020/07/16 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原油走強，周三馬來西亞棕櫚油續漲；因出口改善，以及國際原油登上近4個月高點，支撐馬來西亞棕櫚油價格上漲，分析機構表示，包括7月產量減少，股市低迷，都有望成為棕櫚油利多的關鍵。 另外分析師表示，儘管現在開始出現獲利回吐的情況，但未來如果印尼需求量恢復，棕櫚油的走勢仍看漲。 終場9月交割棕櫚油收高62馬幣或2.48%，至每噸2,564馬幣（601.88美元）；大連期交所豆油上漲1.61%，棕櫚油上漲3.19%。芝加哥期交所豆油上漲0.69%。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #馬來西亞 #走強 #續漲 #馬幣 也許您會感興趣 財經熱門新聞 人民幣衝破7快了！專家爆下一波驚人價位 - 財經 散戶小心！看新聞押這幾檔股票 專家爆最慘結果 - 即時 中獎就不當上班族啦！ 威力彩18.3億頭獎號出爐 - 財經 他狂喊台積電500元！散戶別忘了6年前這檔股票 - 財經 慘！押最狂妖股變冤魂？專家爆4字救散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。