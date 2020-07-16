原油走強，周三馬來西亞棕櫚油續漲；因出口改善，以及國際原油登上近4個月高點，支撐馬來西亞棕櫚油價格上漲，分析機構表示，包括7月產量減少，股市低迷，都有望成為棕櫚油利多的關鍵。

另外分析師表示，儘管現在開始出現獲利回吐的情況，但未來如果印尼需求量恢復，棕櫚油的走勢仍看漲。

終場9月交割棕櫚油收高62馬幣或2.48%，至每噸2,564馬幣（601.88美元）；大連期交所豆油上漲1.61%，棕櫚油上漲3.19%。芝加哥期交所豆油上漲0.69%。(商品行情網)

(時報資訊)