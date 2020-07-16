看準企業數位轉型商機，東捷資訊(6697)揮軍南下，宣布高雄分公司正式開幕，搶灘中南部市場。東捷資訊董事長高尚偉表示，中南部一直是我們很重視的地區，雖然國內現在有高鐵，但若能直接有團隊在當地，在服務上也能更為直接快速，因此召集精兵，就是希望能就近提供專業給需要的企業，不只ERP服務，東捷也帶著對智慧物聯網AIoT的專業，為在地提供數位化服務、共創產業數位新紀元。

高雄是東捷資訊第一個坐落於南部的分公司，根據經濟部工業局資料統計，南部地區群聚產業分布比高，如台南有車輛零組件、紡織、橡塑膠機械等；高雄則有石化、扣件、汽車零組件、造船、鋼鐵、生技醫療等，為全台製造業主力地區；而智慧製造在疫情的推升下成為全球關注焦點，加上5G的開台提升產率，全球在2023年有機會創造每年2.2兆美元的商機，潛力無限。

東捷資訊深耕產業升級服務多年，針對產業所面臨痛點量身打造解決方案，從企業資源規劃(ERP)到製造產程的智慧升級，皆有獨門心法；除了ERP導入服務，東捷也提供智慧製造與完整供應鏈管理，協助產業從生產到出貨完整掌握產品訊息。

除了企業內部資訊，東捷更打造供應商平台，協助客戶將觸角延伸至物料供應商，透過系統即時管控與溝通物料進出與庫存，進一步有效安排產程與出貨。

高雄分公司營運總經理楊孟翰表示，針對中南部產業分布，除了既有的ERP導入與顧問服務之外，東捷資訊也將物聯網製造列為服務重點之一，希望以在地的團隊提供中南部的企業直接且快速的服務。

(時報資訊)