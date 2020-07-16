國民黨市議員羅智強質疑蘇揆幫女兒蘇巧純取得標案，蘇巧純所屬二三設計上午發出聲明，強調為了讓二三設計團隊的創意與技術能被公平對待，也不造成行政院團隊更多困擾，經慎重思考，二三設計決定，在蘇揆任內將不會再投標任何層級政府標案。

二三設計聲明稿指出，十年來的努力耕耘，讓二三設計逐漸在業界打開知名度。不論是商業型專案，例如7-11「愛的鼓勵」拍手牆、安永心食館AR互動、伊甸基金會體驗展、勤美誠品綠圈圈主題互動裝置、齊柏林特展等，或是公部門標案，例如：台北燈節世大運互動區、嘉義燈會、屏東燈會、人權博物館、科工館等，二三設計一秉初衷，不分主責或協同，都盡力將最新的互動科技融入策展體驗，讓資訊傳遞更有創意。

聲明稿說，二三設計參與製作的作品不僅在國內坊間、業界有一定的評價，也受到國際肯定。例如：團隊參與製作的「愛的鼓勵」拍手牆就曾獲得許多國際獎項；上週（2020年7月），二三設計更榮獲有博物館界奧斯卡獎之稱的AAM謬思獎 (Media ＆ Technology Muse Award)，在「現場數位體驗」項目獲得佳作，與全球26個獲獎單位分享榮耀。

對於捲入政治攻防，二三設計說表達遺憾，說因為蘇巧純的家庭背景，二三設計屢屢成為政黨攻防中被攻擊抹黑的對象。即便是依照政府公告，公開透明參與投標、合法得標的專案，也被扭曲成私相授受，這種惡意攻訐尤其在2019年蘇揆重新擔任公職後，更為頻繁。這不但對二三設計全體同仁多年的努力非常不公平，甚至對評審投標案件的專業審查老師們非常不敬。

在蘇巧純署名的聲明中也指出，為了讓二三設計團隊的創意與技術能被公平對待，也不造成行政院團隊更多困擾，經慎重思考，二三設計決定「今後在蘇貞昌先生擔任行政院院長的任期中，本公司都將不會再投標任何層級政府的標案」。

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(中時 )