白宮被爆出圍剿首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci），內部更流傳一份名單羅列佛奇的各項錯誤評論，對此，佛奇15日反擊，稱白宮此舉相當「詭異」，要他們停止胡搞瞎搞，更指這些舉動非常不精明，最終只會燒到川普身上。

白宮被爆出圍剿首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci），內部更流傳一份名單羅列佛奇的各項錯誤評論，對此，佛奇昨（15）日反擊，稱白宮此舉相當「詭異」，要他們停止胡搞瞎搞，更指這些舉動非常不精明，最終只會燒到川普身上。

美媒日前踢爆，白宮開始圍剿美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇，試圖降低他的聲譽，內部還流傳一長串過失清單，包含疫情爆發初期指「新冠病毒不是重大威脅」、「無症狀感染者不會傳染」等言論，白宮隨後也認了有這份清單。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，佛奇昨日接受美國《大西洋月刊》（The Atlantic）專訪時，形容白宮圍剿他的行為相當「詭異」，呼籲趕快結束「分裂」、胡搞瞎搞的行為，「現在的問題是，分裂情形一直在發生，因此難以對事件的對與錯進行誠實的評估。」

佛奇指出，白宮的行為最終將會燒到自己身上，「我無法理解他們為什麼要這樣做，我想他們意識到這不是明智的選擇，因為最終只會對他們產生負面影響。」

他更指出，那份過失清單只是在斷章取義，並未完整放入自己的評論，批評釋出清單的人現在應該對於「犯了這麼大的錯誤感到吃驚」。

佛奇建議美國應該要重新開機，承認防疫之路走錯了，「比起關注這些把戲，應該專注在控制病毒上」，「停止胡鬧，然後一起來想辦法怎麼控制疫情。」

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文章來源：Fauci holds his ground against Navarro broadside
文章來源：Fauci calls White House criticism of him bizarre, says 'let's stop this nonsense' and fight coronavirus

(中時電子報)

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