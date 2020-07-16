新冠肺炎確診案384、393遭傳返國前已有症狀，涉違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等罪，桃園地檢署偵結，認為事證不足，給予不起訴處分。

案384、393今年4月返台，其中393長期旅居美國，3月29日出現咳嗽有痰，4月1日出現腹瀉，4月11日入境時因有症狀，自機場後送就醫採檢，13日確診。案384已先於4月10日返國，並在4月11日確診，兩人均曾在美國接觸過新冠肺炎確診個案，當時引發外界質疑是確診才返台。

檢方指出，針對外界質疑，當時已經指派民生犯罪專組主任檢察官李允煉偵辦，經由法務部向美國司法部國際事務辦公室依司法互助請求協助查明，美方收受請求後，表示需要提供2人在美接受診治或採檢之醫療機構名稱或地區等資訊。

但案384、案393於偵訊時稱，未在美就醫或採檢，而除其供述外，檢方亦無其他相關資訊可以提供美方，以此回覆後，美方正式函覆我方，經法務部轉知，美方因資訊不足，就該請求無法查覆。且案384、案393也否認曾在美就醫確診，難就此認2人於登機返國前已知其為新冠肺炎確診者或疑似罹患者。

另外，針對2人搭機返台航行過程，詢問一旁旅客及空服員，2 人除短暫進食外，均有配戴口罩，案393於下機通關時，並穿著自備雨衣及手套，全程並無暴露、散布附有傳染病菌之用品或廢棄物之行為，是其等所為與刑法散布傳染病菌罪亦屬不合。

檢方指出，因為沒有積極事證，因此偵結後給予不起訴處分。

(中時 )