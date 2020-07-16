美國總統川普簽署早前在國會通過的《香港自治法案》，取消對香港的特殊待遇，將香港與大陸同等看待，同時授權制裁損害香港自治的人士。據港媒報導，中華廠商聯合會行政總裁楊立門今早(16日)在電台節目表示，商界已有心理準備，對美國最終採取行動不覺非常震撼，反指陸美貿易戰的影響更大，但預期陸美關係會進一步惡化，美國的國際盟友亦可能對香港採取不同制裁。

對於美國或會凍結部分人士當地資產，楊認為從商者絕少會被指破壞香港自治，因此無須擔心，而且即使特區護照的美國簽證限制與大陸護照看齊，大陸仍有很多人可以去美國，對相關安排不太擔心。

被問到美國今次未有提到涉及貨幣方面的措施，楊指有關措施為「核武手段」，肯定會兩敗俱傷，認為美國短期內不會在貨幣及聯匯層面上制裁香港，但擔心美國或會號召其他國家制裁香港，令香港日後在入口高科技產品上遇上阻滯。

(中時 )