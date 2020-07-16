大陸持續暴雨令江河水位暴漲，不少地方出現汛情。網上日前傳出「黃浦江水位超過路面」的消息，引發熱議。但上海市防汛辦其後澄清消息不實，指當前正處於中小潮汛期間的黃浦江水位總體平穩，黃浦公園站最高潮位3.01米，低於警戒水位1.54米。

網傳消息稱，黃浦江快要淹過堤防，所有（水）閘門都打開全力洩洪，情況危急。上海市防汛辦周三（15日）回應陸媒查時詢表示，本月黃浦江的最高水位為7月7日的4.54米，近一周的最高水位為4.48米，平均水位為2.85米。2019年同期，黃浦江的最高水位為4.42米，平均水位為2.7米。

上海市水務局官方周二（14日）在微信公眾號發文指，太湖水位連續超警戒。為了有效緩解太湖洪水的上漲壓力，上海已開啟蘊西水閘、淀西水閘作為流域洩洪通道；同時，一併開啟黃浦江沿線水閘納潮，沿長江、杭州灣水閘全力排水，協助太湖洪水下洩，但目前「開閘納潮」已暫停。

據統計，由7月9日至12日，黃浦江沿線4座水閘已累計運行29個閘次160小時，洩洪納潮總量為5084萬立方米。該局防禦處相關負責人表示，儘管黃浦江開閘納潮了，但上海是安全的，全市水位都在安全受控範圍，暫無超警戒水位河道。

回看歷史，黃浦江外灘最高水位出現於1997年8月31日，為5.72米。近10年最高水位則出現於2013年10月8日，為5.17米。上述高水位均發生於特大颱風影響期間。

(中時 )