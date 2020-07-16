戴男當時手持炸彈、變裝送至馮男公司門口，隔日導致不知情的馮男被炸重傷。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

42歲鍾姓女子夥同62歲戴姓男友製造包裹炸彈、送至前男友馮男的公司門口，導致馮男被炸重傷，一審2人分別被判8年、9年6月。16日高雄高分院考量2人無前科，事後也願意各自賠償被害人900萬元，改判鍾女5年、戴男7年6月，可上訴。

專案小組查出，馮男數年前曾向鍾女借款1000多萬元未還、引發殺機。戴男與鍾女2018年5月事先在旅館內製作「一打開就引爆」的紙盒炸彈，隨後開車至馮男公司附近，由戴男變裝、步行至馮男公司門口放置。

隔天早上，不知情的女會計將包裹放置在馮男辦公桌上，中午時馮男進公司拆開不慎引爆，造成全身60％二度燒燙傷、左側睪丸壞死，一度命危，經搶救才撿回一命。

戴男表示，為了幫鍾女出氣「要讓馮男嚇一跳」才會幫忙製作炸彈。但警方事後查出，鍾女也涉嫌製做炸彈。馮男被炸傷後，一度因為植皮、復健的痛苦提出天價的求償。

二審法官認為，2人均前無犯罪科刑執行紀錄，也均與馮男成立調解，積極履行賠償，各賠900萬元，馮男律師也具狀表示願意給予2人減輕罪刑以啟自新。法官最後改判鍾女5年、戴男7年6月，可上訴。

(中時 )