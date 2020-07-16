42歲鍾姓女子夥同62歲戴姓男友製造包裹炸彈、送至前男友馮男的公司門口，導致馮男被炸重傷，一審2人分別被判8年、9年6月。16日高雄高分院考量2人無前科，事後也願意各自賠償被害人900萬元，改判鍾女5年、戴男7年6月，可上訴。
專案小組查出，馮男數年前曾向鍾女借款1000多萬元未還、引發殺機。戴男與鍾女2018年5月事先在旅館內製作「一打開就引爆」的紙盒炸彈，隨後開車至馮男公司附近，由戴男變裝、步行至馮男公司門口放置。
隔天早上，不知情的女會計將包裹放置在馮男辦公桌上，中午時馮男進公司拆開不慎引爆，造成全身60％二度燒燙傷、左側睪丸壞死，一度命危，經搶救才撿回一命。
戴男表示，為了幫鍾女出氣「要讓馮男嚇一跳」才會幫忙製作炸彈。但警方事後查出，鍾女也涉嫌製做炸彈。馮男被炸傷後，一度因為植皮、復健的痛苦提出天價的求償。
二審法官認為，2人均前無犯罪科刑執行紀錄，也均與馮男成立調解，積極履行賠償，各賠900萬元，馮男律師也具狀表示願意給予2人減輕罪刑以啟自新。法官最後改判鍾女5年、戴男7年6月，可上訴。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。