全力準備2020全中運的屏東縣政府，近日傳出小內閣改組，民政處長鄭文華與勞動暨青年發展處長林德輝因另有生涯規畫，遺缺分別由縣長室主任徐富癸與大仁科大人文暨資訊學院院長黃鼎倫接任，16日正式生效，但不排除會有第二波調整。

民政處主掌縣內組織系統，徐富癸從屏東縣長潘孟安擔任立委時期，便是辦公室重要幕僚，此次接任處長，可望無縫接軌；黃鼎倫出身學界，潘團隊從學界徵才過去早有先例，包括前教育處長王慧蘭、前城鄉處長張桂鳳，皆從屏東大學借將，也繳出不錯成績單。

除兩人人事已經拍版定案，令人意外的是，主導2019年台灣燈會、17天寫下1339萬人次進場紀錄，擔任台灣燈會辦公室主任的傳播暨國際事務處長黃建嘉，傳出悄悄遞出辭呈，打算卸下處長職務，但潘孟安目前仍擱置未打算處理。

多項建設計畫恐延後

黃建嘉長期擔任屏東縣府發言人，心思細膩、口條清晰，更是地方選戰綠營的重要文膽，傳出將離開縣府，黃建嘉低調指出，辦好台灣燈會是首要任務，如今階段性任務已完成，也該離開職位。

除此之外，文化處長吳明榮也傳出異動，打造勝利星村成為屏東市新興地標，每逢假日都吸引滿滿人潮，但原訂將於7月完工啟用的屏東總圖進度落後，潘孟安喊出的大博物館計畫短期內也恐難實現，因此有消息將進行人事調整。但吳明榮表示，沒有接到任何消息。

呼籲外界別過多聯想

一次更換多位局處首長，難免會讓地方議論紛紛，但縣府人士強調，政務官本屬任務性質，在階段性工作告一段落後就會進行微調，各縣市都是如此，屬於正常人力更動，外界應避免過多聯想。

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(中時電子報)