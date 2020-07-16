上班一條龍，人生更成功！

現代人生活壓力大，長期處於高壓環境下，無時無刻都得繃緊神經，尤其在職場上面對主管、客戶等各項迫切的要求，保持隨Call隨到的狀態，真的會讓人神經衰弱！

此時，倘若你沒有足夠的精神元氣來應對，久而久之，「一上班就想下班，躲廁所偷睡覺」的態度，不只會影響工作表現，成為公司高層眼裡的黑名單，還可能導致身心越來越不健康，形成生活的惡性循環。

為解決上班族、OL這樣難解的通病，避免「上班一條蟲，下班也一條蟲」的悲劇一再發生，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，為你找到網友公認上班最提神的十大「秘密武器」，讓你不用花大錢也能年年升遷、加薪不斷，事業平步青雲，持續朝人生勝利組邁進！

調查商品：家人、伴侶、寵物生活照

我們都知道，家人的愛無可取代，就像父母辛苦了大半輩子，努力縮衣節食，為的就是好好栽培你、拉拔你長大，進入一間好公司就職；又好比另一半，明明和你約好一起為人生共同目標努力，上班中你又怎麼能輕易懈怠呢？

當然還有可愛的小小家人毛小孩，想起牠們呆萌模樣、無厘頭反應，肯定讓你愛睏時嘴角失守、忍不住噴笑，擁有再戰職場的元氣～

所以，工作疲憊時就拿出照片吧，想起愛人絕對是重振精神最快速又溫馨的方式！

調查商品：人蔘、維他命

人要想精神好、活到老，保健食品不可少！尤其日也操、夜也操的上班族，想天天戰鬥力滿點，人蔘、維他命全是抽屜裡必備神器！

近期超熱銷的「桂格5X蜜人蔘精華飲」，就因為內含5倍蜜人蔘濃縮精華，讓人吸收超快速，一整天都能持續好精神，加上其15ml隨行包輕巧便利，讓人隨時隨地都能補充能量，因此備受推崇，讓小資族愛不釋口。

而且你知道嗎？裡頭還搭配OL最需要的蜂蜜、紅棗，能促進循環，幫助新陳代謝，讓女生氣色更紅潤，不上妝就能成為素顏美女！

3. 元氣美食

調查商品：糖果、餅乾、巧克力

甜蜜可口的零嘴，向來無人可以抗拒，否則我們小時候也不會冒著被打屁屁的風險，趁媽媽午覺時偷偷打開櫥櫃，只為了將糖果、餅乾或巧克力大快朵頤。

這也是為什麼，不少人進入職場後，還是喜歡在公司零食櫃前流連忘返，因為唯有那才能滿足你嘴饞之需或適時補充一些血糖，讓上班族在無止無盡的會議中提高絕對專注力！

4. 解壓玩具

調查商品：公仔、玩偶

模樣可愛的玩偶、公仔，嚴格說起來其實沒有什麼實質作用，甚至還會積灰塵XD！但就是能讓人一眼瞬間，療癒到心坎裡。

因此你仔細觀察，不少上班族的辦公桌都擺滿減壓玩具，除了看起來賞心悅目、可以拿來跟同事增加話題性外，適時揉捏一下它們、把玩幾分鐘，或跟它們對話，真的有助活躍思考，手邊永遠做不完的報告進度大躍進哦！

5. 綠色植栽

調查商品：盆栽、各種植物

忙碌的上班族彷彿籠中鳥，一整天被困在辦公室裡，肯定很嚮往窗外景緻，甚至常常忍不住羨慕起街道旁的路樹小草，能恣意的隨微風搖擺，沐浴在和徐陽光下。但無論你多想逃離龐大工作壓力，上班時段的你...就・是・無・法真正享受自由！此時只好腦筋轉個彎，螢幕旁放一綠色植物，感覺自己離大自然又更近了一些。

6. 香氛

調查商品：香氛、擴香石、蠟燭

嗅覺是人關不掉的感官，擁有最直接的反應，芬芳紓壓的香氣會讓人想駐足於此。所以，既然你離不開電腦前，不妨試著點香氛蠟燭或擺放擴香石吧！如同亞利桑那大學（University of Arizona）Gary E. Schwartz的研究表示，好的氣味能抑制負面情緒，幫助你心情轉好，促進工作效率與生產力。

7. 提神飲料

調查商品：膠囊咖啡、三合一咖啡、蠻牛、RED BULL

「你累了嗎？」這句知名提神飲料「保力達蠻牛」的廣告詞，相信大家都耳熟能詳。畢竟人非鐵打，上班難免有精神不濟、體力不支的時候，此時肯定需要一些內含咖啡因或機能性的飲品的神救援，快狠準的補充能量，把即將出竅的「靈魂」一秒拉回來！

8. 精油

調查商品：精油、綠油精、薄荷棒

上班「彌留」的時候，往往需要感官上的刺激。倘若上述提到的嗅覺招式不夠看，那你可能需要更直接的！好比往太陽穴或脖子塗抹內含薄荷成分的精油，刺激皮膚神經末梢，進而血管擴張，達到散熱涼舒的效果，也藉以減緩肩頸頭緊繃狀態，讓人創意靈感乍現。

9. 按摩神器

調查商品：按摩器、搥背棒、不求人

每天還沒下午3點，上班的你就昏昏欲睡了嗎？小心這樣下去遲早石化，不僅不自覺開始度咕，時間一久，身材還真的走樣，不妨改變一下一成不變的辦公姿勢，拿出各種不擾人也不求同事的按摩神器，讓自己通體舒暢、筋骨活絡，一掃精神萎靡的狀態。

10. 口香糖

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人在身體疲憊時，看書就想睡、聽歌容易一秒入眠，甚至連開車都存在睡著的風險（危險駕駛啊）！還好吃東西時就不會，因為嘴巴得不停動動動，反而能帶來提神作用。但整天坐在螢幕前，狂吃也不是辦法啊！還好這世界發明了口香糖，讓人可以享受咬咬的快感，又不用擔心吃肥，頂多咀嚼肌比較發達而已XD。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月08日至2020年07月07日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『上班族提神／活力／元氣／好精神商品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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(中時電子報)