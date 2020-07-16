國內一名退役楊姓羽球國手，前年酒後見一名醉癱人妻，帶她回對方住處後，在客廳掀起人妻的裙子，自己則脫光衣服對她性侵硬上得逞，完事後把人妻抬回房間，被在房間熟睡的人妻丈夫當場撞見，楊男因為找不到衣褲，全裸站在黑暗的房間，還瞎稱自己是送人妻回家，否認性侵，但被告後卻付出慘痛代價，繼被判4年6月徒刑後，日前再被法院判賠97萬餘元。可上訴。

判決書提到，受害人妻是前年10月某日與同事聚餐，喝醉後凌晨回家，但自己完全不記得自己如何到家、如何上樓，只是記得不斷嘔吐，還隱約感覺腿被人拉開，她雖有踹開對方，也說不要，但下體仍被異物入侵。

原來人妻回家時醉臥在大樓旁，被忘記帶鑰匙的楊男，攙扶回到她5樓住家，楊男也跟著進屋，卻趁她爛醉失去意識時，直接在客廳將人妻的洋裝掀起，性侵得逞。

完事後，楊男將人妻抱回房內，驚醒了本來在睡覺的人妻丈夫，醒來後發現妻子衣衫不整、滿身嘔吐物，黑暗中還看到楊男全裸站在屋內，嚇得逼問楊男：「你是誰？怎會在這裡？」楊男瞎稱自己好意送人妻回家，卻說不出為何會全裸，還還要求人夫幫他找褲子、衣服。

人妻酒醒後腹部及私處異常疼痛，後來經過驗傷，果然在陰道深部驗出與楊男的DNA，這才確定自己被性侵。

楊男到案後辯稱自己當天也喝醉，以為人妻是認識的人，才會幫忙扶她回家，否認性侵。但法院最終依乘機性交罪將他判刑4年6月；今年7月14日再賠給受害夫妻97萬餘元。

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(中時電子報)