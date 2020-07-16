國軍漢光36號演習「天雷操演」16日在枋山滿豐陣地登場。(謝佳潾攝)

國軍漢光36號演習「天雷操演」16日在枋山滿豐陣地登場。(謝佳潾攝)

因為演習現場不開放，有民眾爬到屋頂去看。(讀者提供／謝佳潾屏東傳真)

國軍漢光36號演習「天雷操演」16日在枋山滿豐陣地登場，由國防部海軍副總長邱樹華主持，而雖非今年漢光演習主場，規模不似以往龐大，但重炮射擊的巨響仍是吸引不少民眾在外圍觀，整場演習由F16戰機、眼鏡蛇、OH-58D戰機開啟序幕，接續重炮射擊到結束。

(中時 )