「天雷操演」枋山滿豐陣地登場 重炮射擊吸引民眾圍觀 11:422020/07/16 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國軍漢光36號演習「天雷操演」16日在枋山滿豐陣地登場。(謝佳潾攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國軍漢光36號演習「天雷操演」16日在枋山滿豐陣地登場。(謝佳潾攝) 國軍漢光36號演習「天雷操演」16日在枋山滿豐陣地登場。(謝佳潾攝) 因為演習現場不開放，有民眾爬到屋頂去看。(讀者提供／謝佳潾屏東傳真) 國軍漢光36號演習「天雷操演」16日在枋山滿豐陣地登場，由國防部海軍副總長邱樹華主持，而雖非今年漢光演習主場，規模不似以往龐大，但重炮射擊的巨響仍是吸引不少民眾在外圍觀，整場演習由F16戰機、眼鏡蛇、OH-58D戰機開啟序幕，接續重炮射擊到結束。 (中時 ) #射擊 #演習 #漢光 #操演 #戰機 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 快沒救！狂燒27小時 超過500˚C像煉獄 美F-35兩棲攻擊母艦重創 - 軍事 南華早報細數台灣飛彈種類 - 軍事 T-7「紅鷹」教練機 飛行測試完成80％ - 軍事 憲兵深夜操演反空機降 保護松山機場 - 軍事 三軍聯合反登陸上午登場 蔡總統肯定聯兵營 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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