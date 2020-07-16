印地安人隊張育成炮聲隆隆，今（16）日又在球隊內部對抗賽開轟，也是夏訓期間的第6發全壘打。儘管不少媒體認為他的手感全隊最佳，球季開幕30人名單若沒有他很可惜；不過印地安人隊官網記者貝爾卻認為，不會僅憑幾場內部對抗賽決定開季名單，還會考慮其他因素，球隊應該會優先把阿若尤、費里曼放入名單，而非張育成。

貝爾說，張育成確實在過去的2個星期表現得很好，但球隊一直在澄清並非只看這幾場比賽的內容。不過這也不表示張育成就沒有機會擠進開季30人名單，只能說他還不是球隊最喜歡的人選。

阿若尤和張育成都是25歲，也都是印隊40人名單中的球員；費里曼年紀較大，將滿33歲，待過5支球隊，去年的表現比前兩人穩定，球隊可能看重他的經驗，在擔任內野工具人時有一定的優勢。

張育成在印地安人隊潛力新秀中名列第21位，不算特別突出。不過這兩周頻頻出現全壘打，連大聯盟官網都注意到了，認為這可提升其進入開季名單的機會。至於是否如願以償？就看球隊高層和教練團的抉擇了。

(中時 )