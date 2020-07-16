設備暨廠務系統服務廠帆宣（6196）配息2.6元，今日除息，開盤參考價105元，股價開高2.5元為107.5元立即填息，公司今年受惠先進製程擴產，在手訂單創歷史新高，下半年訂單能見度明朗，帶動股價於7月10日創下115.5元新高。

今年以來，台積電快速增加7奈米與5奈米的產能建置，對於EUV設備、材料需求強勁；帆宣未受新冠肺炎疫情影響，5月底在手訂單已達224億元，創歷史新高，訂單排程已看到明年上半年。法人預期，後續在各大半導體廠持續投資帶動下，帆宣業績將可望逐季攀升，第三季營收有機會挑戰歷史新高。

帆宣今年首季營收年減4.43%至54.98億元，獲利優於營收表現，每股淨利1.24元，單季獲利創下歷年同期最佳，法人估今年全年獲利可望挑戰新高。

帆宣6月營收20.06億元，月增10.81%，年增4.34%。第二季營收季增5.3%達57.88億元；2020年1-6月營收112.85億元，較去年同期減少2.76%。

(時報資訊)