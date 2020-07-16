1.台積電(2330)：法說今登場，惟外資連兩日擴大賣超，加上昨夜ADR下跌1.34%，影響今早股價一度回調至357元。

2.聯電(2303)：昨除息首日土洋對作、總計三大法人賣超6039張，其中外資轉買超17318張，今早多頭回神漲逾4%收復月線，走回填息路。

3.中鴻(2014)：昨外資轉買超掃貨932張，激勵早盤股價漲約2.5%，躍過5日線、月線。

4.新光鋼(2031)：鋼板出貨大增挹注營運，法人看好Q2力拚轉虧為盈，昨外資轉買超253張，激勵今早股價漲至25.2元，收復短均。

5.榮成(1909)：昨外資大舉買超5669張，爆量留下一根長上影線，今早股價續漲近2.5%。

6.台玻(1802)：昨獲外資大舉買超1237張，今早放量漲逾5%，攻克5日線、月線，重回票面之上。

7.志聖(2467)：新品布局發酵，獲利喊衝，早盤帶量上揚逾2.5%。

8.金像電(2368)：PCB受惠5G利多且迎旺季，三大法人大力挺，人氣續擁簇，股價續漲逾4%。

9.譜瑞-KY(4966)：接單唱旺到年底，Q3營收拚新高，晨盤強漲逾7%，重返1100元關以及所有短均上。

10.威盛(2388)：導入AI多應用各個擊破，早盤走揚漲逾2%。

11.利奇(1517)：外資昨轉買超723張，早盤多頭湧進，跳漲逾8%。

12.高力(8996)：三大法人連4日買超，早盤放量勁揚，一度觸及漲停。

13.台泥(1101)：斥資13.66億元收購信昌化，外資昨轉賣超4088張，早盤跌逾1.5%。

14.奇鋐(3017)：散熱元件訂單能見度高，三大法人昨轉買超1576張，早盤挾量漲逾4%。

15.永冠-KY(1589)：離岸風電熱，7月訂單維持高水位，早盤漲逾5.5%，改寫前高。

16.鈺齊-KY(9802)：擬現增1000萬股，三大法人昨轉買超737張，早盤放量標上漲停。

17.懷特(4108)：新藥痛寶取得藥證上市，開盤跳空漲停，登4年高。

18.GIS-KY(6456)：Q2業績年增逾4成，Q3旺季拚更上層樓，晨盤彈高4%，3日填息達陣。

19.晟德(4123)：轉投資拿到授權約，晨盤吸引買盤湧入，急拉勁彈4%，攻克90元及五日線。

20.晶電(2448)：接單爆發，Q3營運拚回神，近日獲投信偏多操作，晨盤上攻2%，拚返五日線。

21.ABC-KY(6598)：美新冠疫苗告捷，鼓舞生技股士氣，早盤止跌反彈4%，保住季線。

22.儒鴻(1476)：不甩遭外資降評，晨盤急彈近半根停板，填息路闊步走。

23.安集(6477)：5月每股盈餘0.31元、超越Q1獲利，Q2營收季增236％，無懼遭列警示股，晨盤翻紅大漲3%，續寫天價39.3元。

24.曜越(3540)：遠距商機可期，H2業績看俏，昨三大法人合計買超1073張，激勵股價漲停。

(時報資訊)