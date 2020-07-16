高雄社教館一年一度的全國社教盃籃球鬥牛賽正式開跑，希望藉由運動提升學子的免疫力，也在比賽過程中讓選手們以球會友，結交來自國內各地的籃球好友。（洪浩軒攝）

高雄社教館一年一度的全國社教盃籃球鬥牛賽正式開跑，此次參賽選手高達2000多人，也是疫情趨緩後的大型運動賽事，希望藉由運動提升學子的免疫力，也在比賽過程中讓選手們以球會友，結交來自國內各地的籃球好友。

此次賽事是高雄防疫解封後規模最大、人數最多的籃球競賽，提供喜愛籃球運動的學子們一個公平競技的舞台。此次共有2000位熱愛籃球的學生報名參賽，競賽場上每位選手使出渾身解數力拼奪冠，更享受拿著籃球在球場奔馳的樂趣。

此次賽場上年紀最小的隊伍為「叫小賀團隊D」，隊內都是國小一年級的選手，在國小組競賽中遇到高大的學長姐，還是拿出全力拚戰的團隊精神，毫無任何畏懼之心，完整詮釋出他們對籃球的熱愛，他們認為，無論最終勝敗如何，這是一段相當難得的經驗，這次比賽讓他們收穫滿滿。

今年鬥牛賽參賽隊伍較去年暴增87隊，是例年以來最多人參與的一次，主辦單位對於防疫工作不掉以輕心，全面採用實名制管制出入，給選手們一個安心比賽的環境；此外，由於賽程多，為讓選手們善用候賽的空檔，社教館於賽程期間開放體能訓練工房、AR／VR體驗房、KTV室等休閒場域，讓選手們可以比得開心也玩得開心。

(中時 )