在華府施壓下，英國終於決定全面棄用大陸電信巨擘華為相關行動網路設備，可謂近一年來持續圍剿華為的川普政府一大勝利。對此，美國務卿蓬佩奧表示，全世界「絕對」會要大陸為疫情而付出代價，即使代價可能是完全改變與全球第二大經濟體之間的關係。

蓬佩奧15日接受《國會山莊》報專訪時表示，他所拜訪的每一個國家中，所拜訪的外交部長都已承認大陸對全世界所做的一切，「我有自信的說，而在疫情爆發之後，全球看待大陸的方式早已不同，他們與陸交往的方式會在根本上大幅改變」。他也表明，川普政府對陸戰略即為將美陸關係推回來，「確保美國與中國共產黨之間有公平且互惠的一系列關係」。

上月才在夏威夷與楊潔篪剛見面的蓬佩奧表示，美國仍與大陸持續保持對話，但川普政府對陸交往戰略中，正是要反映美國已視陸為威脅，表明「中國的行為正顯示其對世界造成威脅，而美國的應對即為反映此一事實，以確保國家安全並讓中共付出代價」，這也包括了本周蓬佩奧發表聲明，正式認定大陸的南海主張為非法。

此外，在決定對包括華為在內等陸電信公司員工限制發放簽證後，美國也很快決定是否要封殺在美國的陸熱門社群影音軟體「TikTok」。至於針對北京通過香港國安法後，美國雖然宣布終止對香港的特殊待遇並對陸官員實施制裁，但蓬佩奧透露，美尚未決定是否要接受來自香港的「難民」。川普政府對於難民的允許數量自今年已降到18000，是1980年以來最低的一次。

(中時電子報)