搶攻中秋禮盒商機，台北晶華酒店今年一口推出5款不同選擇，即日起至9月25日前訂購並付款者可享85折優惠回饋，晶華並針對公司行號、企業團體提供包客製化服務，大宗訂購並有不同折扣優惠。

今年是晶華酒店30週年，主廚團隊特別於中秋佳節獻上五款30週年限定版月餅禮盒，包括由晶華軒港點主廚吳滿權親自研發、包入燕窩與奶黃的正宗潮州月餅《潮月》，以日式桃山餅皮搭配寶島盛產名物的《賞月》，師承香港麗晶酒店的道地奶黃酥《花月》、以高端雅致木盒裝盛的傳統廣式月餅《醉月》及屢屢獲得媒體評比冠軍、結合創新與經典的《鳳梨澄沙奶黃》，晶華期望以多元優質的美味，提供消費者送禮或自用頂級品味選擇。

晶華此次全新推出的《潮月》正統潮式燕窩奶黃月餅禮盒是晶華軒港點主廚吳滿權以潮州月餅為靈感打造的精采之作，以2:1的黃金比例精準拿捏「油皮」與「水皮」，相互堆疊揉製出特色獨具的千層酥皮，之後包入香濃滑順的奶黃餡以及細緻Q彈的頂級燕窩，香烤過後膨鬆酥脆且奶香氣四溢，造就出細緻優雅，是經典而又創新的組合。

以發揚台灣在地美好原味為發想、晶華30週年歡慶圖騰為設計的全新紀念款-《賞月》寶島名物桃山月餅禮盒，於口感綿密的金黃色桃山餅皮中，揉入大家耳熟能詳的台灣經典好物，包括色澤澄澈的白柚、滋味酸甜的芒果、綿密香甜的地瓜、酸甜果香的百香果、口感豐富的黑芝麻、香郁柔和的芋頭等六款特色月餅。金色簍空雕刻的禮盒包裝，更是充滿氣勢與質感。

《醉月》廣式月餅禮盒，主廚也精選出歷年極受歡迎的經典口味，傳承美味食譜的精髓推出芝麻椒鹽、菊香蓮子、棗泥板栗、栗蓉奶黃、核桃豆沙、福圓鐵觀音等六款，爭取十幾年來舊雨新知的青睞。而年年廣受消費者好評的《花月》-港式奶黃酥禮盒 亦在今年銷售的品項當中。同時，搭上這波送禮風潮，主廚再次推薦佳節必備經典《晶華嚴選》-鳳梨澄沙奶黃禮盒，讓屬於台灣土地的道地美味，透過五星主廚的巧思以及頂級精緻的包裝，持續服務舊雨新知。

(工商 )