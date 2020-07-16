振興三倍券正式上路，為鼓勵並刺激消費者積極使用，晶華酒店今日推出一系列擴大振興券價值的使用回饋方案，其中包括直接加值於父親節外帶餐飲活動中的「美饌增值方案」，以及於住宿晶華、享受城市度假時使用的「七倍盛！翻倍專案」。晶華酒店同時也公布了「振興券使用攻略」，列舉出在晶華使用振興券的各式撇步，消費者不用再上網遍尋優惠或是大街小巷參觀比較。

為服務支持晶華餐飲的消費者，晶華推出800元的增值方案，使用振興券購買父親節「我愛老爸外帶餐」，內含重達1.2公斤的美國肋眼牛肉的極致爐烤牛肉饗宴原價3,800元，只需一份振興券3,000元即可帶回家，消費者實際只支出1,000元，直接增值3,8倍。「我愛老爸外帶餐」另有6,800元的晶華軒正港好味道以及總鋪師手路菜可供選擇。

晶華酒店在「振興券攻略懶人包」中列舉出「買6800送6800」、「一泊六食」以及「盛夏遊輪式度假體驗」等三項住房專案的算式，使用振興券與安心旅遊券住房，消費者的現金價值可以翻七倍。

以「一泊六食」專案為例，兩天一夜消費者支付7,800元，房價加住宿期間可以到柏麗廳、泰市場、以及義響食堂享用六次自助餐，最高價值為21,176元，使用兩組振興券6,000元付費，消費者的實價支出為2,000元現金再加現金1,800元，扣掉安心旅遊補助1,000，實際從消費者口袋中付出2,800元，付出2,800元享受21,176元，直接再把現金放大了7.56倍。

「買6800送6800」的住房專案亦同，專案價格6,800元入住晶華兩天一夜，贈送的3,000元餐券、1,500元沐蘭SPA券、以及住宿抵用券等價值也是6,800元，贈送品項以及房價總括的價值為13,600元，消費者用兩組振興券6,000元付費，消費者的實價支出為2,000元現金再加現金800元，扣掉安心旅遊補助1,000，實際從消費者口袋中付出1,800元，付出1,800元享受13,600元，等同把現金放大了7.56倍。

使用振興券訂購台北晶華酒店「盛夏遊輪式度假體驗」住房專案，三天兩夜、兩大兩小的費用為14,950元，但其中包括全天候遊輪式供餐服務、六大自助點心吧、十餘種親子共學課程、家庭遊樂通行證等內含項目的總價值共35,600元，消費者如使用4套消費券，需要支出的總現金為6,950元(4套消費券4,000元加現金差額2,950元)，但可扣掉兩個晚上的安心旅遊補助2,000元，實際從口袋中掏出來4,950元即可擁有35,600的享受，直接上翻7.19倍。

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