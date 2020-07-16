搶攻暑假國旅商機，宜蘭力麗威斯汀與BMW台灣總代理汎德汽車攜手合作推出「純電系旅行 BMW x WESTIN夏日住房專案」，自7月15日起至9月15日期間，兩天一夜純電渡假體驗，即可入住BMW專屬設計主題房，專案價8,000元起。

宜蘭力麗威斯汀擁有百年歷史的宜蘭員山溫泉，著名渡假景點，福山植物園、枕頭山休閒農業區、大樹下的歌仔戲曲來源、偶像劇拍攝場景望龍埤、濕地生態環境雙連埤及名揚國際的噶瑪蘭威斯忌酒廠等，皆距離酒店約20-30分鐘內即可抵達。而百年歷史的員山溫泉泉井位址即在酒店園區內，溫泉水供應至各區域的客房、湯屋、露天風呂，成為宜蘭員山鄉著名的泡溫泉渡假秘境。

「純電系旅行 BMW x WESTIN夏日住房專案」，入住宜蘭力麗威斯汀BMW專屬主題房，每日僅限量一間，住房除了含兩客早餐及暖胃夜宵，另外加贈日式下午茶及WESTIN水壺及運動毛巾組，入住期間還可以免費體驗駕馭樂趣、外型兼具的BMW i3電動車，馳乘電能先驅輕鬆自在地在蘭陽平原中欣賞田園風光、上山下海展開探險行程，帶給您精彩的仲夏之旅。

宜蘭力麗威斯汀特別為入住本專案的房客準備BMW精心設計的專屬主題房，從房間大門到內部設計皆佈滿了BMW經典元素。從進門後映入眼簾的i3車款情境海報，搭配床頭BMW獨家客製化抱枕到梳妝桌邊搶眼的插電式油電超跑BMW i8模型車外，房間角落更放置一台BMW兒童滑步車，讓孩子一手輕鬆駕馭，立即化身小小神車手，喜愛的旅客也可享85折優惠價線上選購一系列BMW原廠精品。

選擇專案入住宜蘭力麗威斯汀期間，飯店將提供房客體驗的BMW i3電動車有著充滿未來感的車頭輪廓設計，搭配眼神銳利的LED頭燈與BMW標誌性的雙腎形水箱護罩，打造俐落、時尚的前衛風格。搭載BMW eDrive智慧型電能驅動科技，加上輕量化和低重心的設計，大幅提升車身動態的靈敏度和可行駛距離，在當今永續環保潮流下展現高效能的動力表現。此外，賓客選擇本系列專案，還能獲贈BMW總代理汎德特別準備的迎賓禮及精美車主雜誌，填寫問卷再加碼贈送BMW限量帽子及威斯汀沐浴備品組。

除了可駕駛BMW i3暢遊宜蘭之外，選擇此專案入住宜蘭力麗威斯汀可享翌日知味西餐廳豐盛早餐兩客及免費使用露天風呂、健身房、室外泳池，還特別為夏日入住房客貼心提供咖啡酒吧雙人日式下午茶再加碼贈送威斯汀限量品牌水壺及運動毛巾乙組。

(工商 )