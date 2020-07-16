大陸國家統計局16日公布最新數據顯示，第二季GDP年增3.2％，優於預期的2.4％。上半年，大陸國內生產總值達到人民幣456,614億元，年減1.6％。

大陸國家統計局發言人劉愛華分析，疫情防控形勢持續向好，復工復產、復商復市加快推進，上半年大陸經濟先降後升，第二季經濟增長由負轉正，主要指標恢復性增長，經濟運行穩步復甦，基本民生保障有力，市場預期總體向好，社會發展大局穩定。

(工商 )