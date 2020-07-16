港股16日微幅開高，恒指開高67點，報25,549點；國企指數開高29點，報10,419點。

個股方面，騰訊開低0.7％，報539港元。

阿里開低0.2％，報242.8港元。

中芯國際昨日受壓，今早高開2.2％，股份在科創板今早掛牌。

(工商 )