二三設計今天發表聲明，在蘇揆任內不再投標政府標案。行政院發言人丁怡銘上午表示，二三設計在業界深獲肯定，今年還獲得號稱美國博物館界協會的「謬思獎」第四名，國民黨會不會認為美國人也看蘇揆的面子才頒此獎項？對於二三設計基於不想再受到國民黨抹黑，主動退出政府標案，政院表達尊重。

丁怡銘說，二三設計在蘇揆去年回任閣揆前，就已經是業界知名的公司。二三設計成立十年以來，業務橫跨各黨執政的縣市，得獎無數，靠的都是自己的實力，包括雙北市府，朱立倫和柯文哲任內，誠品、7-11、伊甸基金會等。

丁怡銘還舉例說，美國博物館協會 (American Alliance of Museums) 年度謬思獎 (the muse award)，號稱博物館界的奧斯卡獎。二三設計是該組第四名，第一名是故宮，第二名是紐西蘭的博物館，第三名是美國DC的間諜博物館，第四名就是二三設計的案子。「我想國民黨會不會也認為美國人是看在蘇貞昌院長的面子」。

對於二三設計發出的聲明，丁怡銘說，2018年蘇揆競選新北市長時，該團隊的產出一直都是全國最傑出的文宣作品。以國民黨的美學標準大概無法理解，為何美國人要給他們獎。不過既然二三設計基於不想再讓這群年輕人受到國民黨抹黑，主動退出政府標案，政院也尊重。

(中時 )