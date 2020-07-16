男子開車疑似為了撿掉落物，自撞路樹翻車。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

27歲林姓男子15日下午1點多，開車行經苗栗縣苑裡鎮台1線142.5公里處時，疑似撿車內的掉落物，不慎從內線車道一路往外偏移衝撞人行道路樹，小客車翻車毀損嚴重，林男幸運僅受輕傷自行脫困，不過巨大撞擊聲響也驚動附近住戶出門查看，協助報警送醫。

林姓男子昨日下午1點23分開車行經台1線142.5公里時，疑似為了撿車內的掉落物，不慎自撞人行道路樹，撞擊力道猛烈，路樹不但被攔腰折斷，小客車也四腳朝天卡在路樹與電桿間，車體嚴重毀損，林男鼻樑擦傷、意識清楚，自行從車內爬出後，被救護人員送往苑裡李綜合醫院治療。

附近居民表示，當時聽到碰一聲，出來直覺就往前看，沒看到車只看到樹，後來鄰居從自家監視器看到是車禍，趕緊幫忙叫救護車，1名男子從車子爬出來還想拿車內的手機，但他的額頭有很多血，赤腳踏在柏油路上又很燙，眼睛紅紅的，就拿衛生紙先止血，再叫他先到旁邊坐。

林男沒有酒駕，警方呼籲，民眾撿拾車內掉落物，應先將車輛停在路旁，以免發生意外。

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(中時 )