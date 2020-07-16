林昀佳是溫哥華華裔小姐冠軍，才貌兼備。（Up直播提供）

林昀佳想藉由直播直闖演藝圈，也獲得不錯的收入。（Up直播提供）

隨著直播產業的快速發展，有夢想的人們都因此跨出了第一步，並創造了一個個閃亮之星，直播儼然是進軍演藝圈的一個跳板。有著高雅氣質的Alice林昀佳，是溫哥華華裔小姐冠軍，也參與了國際中華小姐選拔，頂著選美冠軍稱號，化名愛紗踏入Up直播成為直播主，短短3個月創造破百萬的成績，狹帶著高人氣正式進軍演藝圈。

長期在加拿大溫哥華生活的林昀佳，從小就非常獨立，有著哥倫比亞大學（UBC）政治系的高學歷，並曾留學日本，造就了精通中、英、日3國語言的能力。對演藝圈有著濃厚興趣的她，在2016年就開始追尋夢想，參與過多部MV女主角、廣告和微電影的演出，並於2018年奪得溫哥華亞華裔小姐冠軍，隨後取得加拿大中文電視台的主持棒。

外型姣好的她，總是掛著甜甜微笑，到哪都是目光的焦點，很快就在加拿大闖出知名度，今年度更代表北美回到台灣參加台中燈會，返台後偶然接觸了直播產業，決定以新媒體為媒介，持續拓展自己的演藝事業，希望帶給更多觀眾溫暖。林昀佳說到，直播上每天都接觸不同的粉絲，帶給她許多的新鮮與挑戰。她的開朗氣質很快也渲染了平台觀眾，短短3個月不到，便累計了百萬收入，效應十分驚人，

對於一路走來的過程，不論是經歷3個月嚴苛訓練的選美比賽或與直播粉絲建立情感的過程，林昀佳表示：「雖然辛苦但相當珍惜，能夠碰到願意相信自己的人，真的很幸運。」從小就熱愛表演的她，累計了豐富經驗，現在正式以演藝圈新人的身份出發，期盼未來能創造出讓人感動的作品，相信一切努力都值得。

(中時 )