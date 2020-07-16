劉樂妍發文。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍回應網友。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

女星劉樂妍近年來將重心移往大陸，最近她分享有演員遇到副導「潛規則」，希望她仗義執言幫忙曝光，劉樂妍反問請她爆料的人：「又沒有強姦你，也沒有逼你。你不願意，你就說不願意就好了，為什麼要爆掉這個演員副導演？他在（再）找可以潛規則的女演員，關你什麼事呢？你不願意就說不願意就好了啊」，讓對方相當吃驚。

劉樂妍昨晚說，有個人知道她在網上影響力很大，便發截圖給她希望幫忙揭發，劉樂妍說，看了該名提出潛規則的副導頭像她就拒絕了，她先前也曾向這名副導提試鏡，「他也曾經問過我願不願意接受金主的潛規則。我拒絕了。然後他就沒有再騷擾煩過我了」。

劉樂妍坦言，自己先前確實曾揭露一名製片性侵的醜聞，但「『你情我願』這才叫潛規則。如果有人不願意不要不可以的，那都叫做『強姦』。我撕逼的事情一直都是『強姦』啊」，強調你情我願的事，像是賣淫，跟她一點關係沒有，「如果他們逼良為娼。我一定會路見不平。可問題是他們你情我願的買春賣淫。請問這到底跟我什麼關係？」並挑明：「娛樂圈真的就是到處都是這個樣子，你要習慣。我們衹能管好我們自己」。

對此，有網友說：「樂妍啊，關注你很久了。但是看到這裡才真真切切地感覺到了你是個台灣人，國民黨教育之下長大的人。」她回：「你會去管路邊買春賣淫的妓女跟嫖客嗎？」另有人說：「讓你爆料的那人也太不懂事了，對了，為什麼不自己去報？」、「把你當槍使而已，人心啊，看不透」，劉樂妍回：「對啊，他自己也可以發微博啊。現在人人都有微博啊」。

(中時電子報)