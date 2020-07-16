洪姓男子去年在全聯福利中心購物，見1名女童可愛，不顧女童母親就在旁邊，經過時刻意彎腰襲擊女童臀部。台北地院審理時，洪男辯本來只想摸頭，碰到臀部是不小心，但法官不採信，痛批他戕害兒童身心健全發展，犯後飾詞狡辯，態度不佳，依故意對兒童性騷擾罪判刑4月，得易科罰金12萬，可上訴。

判決指出，洪男去年10月2日晚間在北市某全聯店內，見1名女童可愛，竟起色心，乘女童不注意時，從後方襲擊女童臀部得逞，一旁路人目擊全程，趕緊告訴童母，童母得知後氣得報警，檢方後依故意對兒童性騷擾罪起訴洪男。

法院審理時，洪男矢口否認犯行，辯稱他當時在店內購物，看到女童覺得很可愛，想上前打招呼，本來是要摸頭，但他手上拿杯子滑了一下，因當時身體不舒服，有點暈眩，腳有點不穩，才不小心碰到女童臀部。

法官勘驗監視器畫面，洪男先是與女童擦身而過，後來又折返回來，刻意將將右手袋子換到左手，經過女童後方時，身體略往右下方傾斜，然後離開。童母此時疑查覺不對勁，往後查看一下，緊接著目擊民眾上前與童母交談。

法官並傳喚目擊民眾到庭，她證稱，童母當時帶著3個小孩在買東西，受害女童大約只到她腰部，她看到洪男走在女童後面，手心突然朝上，由下往上朝女童臀部拍打遺下，臉部沒有表情，眼睛是張開的，然後就轉去結帳，女童則是嚇的抱住母親，她隨即上前告知童母案發經過。

因童母表示，受害的女兒身高約112公分，購物時女兒突然往前跳一步，所以她往後看，有看到洪男經過，然後有人就過來拍她肩膀，告知女兒被摸臀，與目繫民眾證述、監視器畫面均相符，法官因此認定洪男犯行。

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(中時 )