國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁改編歌手周杰倫作品〈Mojito〉，用來介紹高雄，不料引發版權爭議，MV緊急下架，對手陳其邁陣營要求李眉蓁道歉；她16日早上為工作人員抱屈，罕見動怒飆罵「杰威爾公司都說是誤會，1450躲在背後帶風向，到底算什麼？」

李眉蓁15日凌晨放上改編版〈高雄Mojito〉MV，由她親自演唱，影片在高雄各地拍攝，介紹高雄人的生活日常，不料網友挑出歌詞所講的丹丹漢堡並沒有賣皮蛋瘦肉粥，也對李眉蓁使用抖音平台有意見。

周杰倫所屬杰威爾公司昨晚發出新聞稿，表示公司同仁的確有接到李眉蓁團隊詢問對話，「同仁以為他們是要翻唱歌曲，並不清楚他們要改編歌詞，這是我們工作人員的疏忽，是一場誤會！他們在瞭解之後已主動下架視頻，我們也謝謝李小姐團隊對版權的尊重。」

但民進黨候選人陳其邁競選團隊發言人林智鴻仍指這是抄襲，「絲毫不懂什麼叫做尊重，一如國民黨對待高雄的態度」，他表示，李眉蓁這支影片點閱率很高，卻是用高雄人的尊嚴和名聲作為代價，換來全台灣的嘲諷與恥笑，這是在羞辱高雄人，李眉蓁應向高雄市民道歉。

李眉蓁16日早上到大寮掃街拜票，被媒體問及此事，她解釋，〈高雄Mojito〉的MV背景都是在高雄拍的，這首歌的節奏很輕快、讓人家聽起來很舒服，很適合用來宣傳高雄，團隊一開始就跟杰威爾公司接洽，對方的聲明稿也講得非常清楚。

針對影片鬧出那麼大的風波，李眉蓁表示，真的對大家非常抱歉，也對音樂創作者很抱歉，讓他們捲入政治的紛擾，並感謝杰威爾公司在聲明稿上，說出當初溝通的事實。

李眉蓁情緒激動為團隊抱不平，她說，團隊成員都是年輕人、很正向的工讀生，她被政治打壓很OK，可是1450竟然躲在背後打壓她的工讀生、打壓團隊，「我不知道躲在背後的1450，你們到底算什麼？」

李眉蓁不滿網軍躲在背後帶風向，罕見在媒體鏡頭前動怒，隨行工讀生立刻高呼「眉蓁姐加油」，為她打氣；李眉蓁進一步表示，溝通過程杰威爾公司最清楚，「杰威爾公司都沒有告我侵權，你們1450憑什麼說我們怎麼樣？」

李眉蓁競選發言人呂謦煒進一步解釋，由於與杰威爾公司溝通誤會，為尊重原著作者的意願才將影片下架處理，呼籲民進黨「喊燒」，不要扭曲年輕人推廣高雄的用心與嘗試。

呂謦煒指出，李眉蓁的年輕團隊將歌詞融合高雄特色，本意是為了吸引大家更關注高雄，非常正面，且事前也負責任的試圖釐清版權狀況，只因溝通有所誤會才造成爭議，而事件也早已處理完畢，音樂公司聲明中也感謝李眉蓁團隊對版權的尊重，這種負責任的態度不應該被扭曲。

(中時 )