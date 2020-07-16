娛樂8點半》陳小菁近期演紅台劇《炮仔聲》的「蔡韻如」，她從惡女演到誠實政客，人氣跟著扶搖直上，演過多部類戲劇的陳小菁，還擁「戲說一姐」的稱號，不過她日前則因老公林佐岳開著要價3千萬的勞斯萊斯「幻影」與女騎士發生擦撞，而登上新聞版面，夫妻都霸氣表示免賠「人沒事最重要」。

陳小菁（原藝名陳曉菁）是著名的類戲劇演員，最讓外界熟知的是，她演過多部《戲說台灣》，陳小菁在2002年演出戲說台灣《水流觀音》後，她一演《戲說台灣》就是16年，「維基百科」更記錄她演90多個單元的，也奠定陳小菁「戲說一姊」的地位。

陳小菁近期演紅台劇《炮仔聲》的「蔡韻如」，人氣跟著扶搖直上。（圖／本報系資料照片）

陳小菁日前接受《中國時報》專訪時就曾透露，她推測自己演過的《戲說台灣》應該有100多部，陳小菁自認就是在《戲說台灣》長大「我交男友、結婚、生小孩都是在這裡」，陳小菁會這樣說，全是因為她在彰化民俗村拍《戲說》時，在彰化認識大她12歲的老公林佐岳，小倆口也在2011年步入禮堂，育有1女。

陳小菁擁「戲說一姊」的美名。（圖／取材自陳小菁臉書）

《戲說》不只讓陳小菁有了歸宿，也讓她擁「戲說一姊」的稱號，陳小菁不介意被稱「戲說一姊」，她感性說：「演技真的是在《戲說》磨出來的，是它給我的養分」，陳小菁也表示，就算拍了這麼多單元也不會膩「因為每個單元角色都不一樣。」

陳小菁除了演戲外，她也在行腳節目《台灣尚青》擔任主持人，陳小菁吃遍各種小吃，也體驗各行各業，近期陳小菁在《炮仔聲》演活「蔡韻如」，角色從惡女演到誠實政客，也讓陳小菁從人人喊打的壞女人，到現在是個超暖心人妻。

陳小菁的老公林佐岳日前因開名車與騎士發生擦撞，而登上新聞版面。（圖／取材自林佐岳臉書）

陳小菁在戲中由黑轉白，而現實生活中的她則是個不折不扣的幸福人妻，老公林佐岳支持並尊重陳小菁的拍戲工作，給妻子很大的空間，陳小菁在台北拍戲時，林佐岳更是不時辛勞，時常台北、彰化兩邊跑。

不過林佐岳日前因開著要價3千萬的勞斯萊斯「幻影」與女騎士發生擦撞，而登上新聞版面，林佐岳事後霸氣表示：「我的車有全險 人沒事最重要」，引發外界熱議，而陳小菁被問到此事時，她也呼應老公的說法，表示雙方都平安最重要「至於車子維修後續就交由保險公司處理，畢竟發生擦撞誰也不願意」。

(中時電子報)