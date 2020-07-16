美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）以侵犯人權為由，宣布美國將對華為等中國科技公司實施簽證限制措施。此舉料將進一步升高華盛頓與北京當局之間緊張局勢。

蓬佩奧表示，國務院將對某些中國科技公司的員工實施簽證限制，如華為，這些企業為全球違反與侵犯人權的政權提供實質支持。

蓬佩奧此前形容華為與其他中國國營企業是「中國情報單位的特洛伊木馬」，他指控華為的一些員工「為侵犯人權的中共政權提供質質支持」，並表示這些限制措施可作為其他科技公司的警愓。蓬佩奧並未具體點名這些華為員工。

中國駐華盛頓大使館與華為尚未回應這個華府的最新制裁行動。

本月初蓬佩奧表示，基於國家安全疑慮，美國擬禁止抖音，以及其他中國社交媒體平台。稍早前白宮幕僚長梅道斯（Mark Meadows）表示，川普總統可能在數周內對中國社群媒體平台採取行動，但未提及更多相關細節。

(時報資訊)