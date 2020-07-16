晶華（2707）國際酒店集團董事會決議2019年下半年配息3.9206元，今（16）日進行除息交易，每股參考價143元。晶華今日股價開高穩揚，最高上漲2.1％至146元，填息率達75％，截至9點45分維持逾2％漲幅，於填息路上穩健前行。

晶華3月中跌破百元、下探90元的逾13年新低後一路震盪回升，6月初上探165元、回升至1月底封關前高點。由於近3月漲幅已逾8成，近日緩步走跌、於143～147元間盤整。三大法人上周合計賣超71張，本周轉站多方、迄今買超99張。

晶華2020年6月自結合併營收3.81億元，月增4.15％、年減26.29％，回升至今年次高。不過，受新冠肺炎疫情衝擊，第二季合併營收10.14億元，季減25.6％、年減34.15％，創近11年低點。累計上半年合併營收23.77億元，年減26.2％，為近8年同期低點。

晶華表示，隨著國內疫情趨緩、帶動國旅需求強勁升溫，加上餐飲業務回穩，集團在台北市以外的飯店業務已恢復正常，台北晶華酒店的餐飲及麗晶精品業績亦持續成長，且冷凍及常溫零售商品亦創造極大商機，如晶華冠軍牛肉麵在東森購物台已熱銷超過12萬盒。

不過，晶華坦言，邊境管制造成的國際商旅客缺口，導致住房率仍然偏低。展望後市，集團營運重心將全力鎖定國旅市場，並以全球首發的「遊輪式度假體驗」住房專案為主力，搭配為各領域客層量身打造的多元住房優惠，盼能一舉衝高7～8月住房率表現。

晶華表示，台北晶華導入全天候遊輪式餐飲服務及寓教於樂的親子共學課程，規畫推出「盛夏遊輪式度假體驗」，以優惠定價吸引全台家庭客層青睞，首周末便湧進近500間訂房，並隨著暑假到來持續成長，看好後續配合安心旅遊補助及振興三倍券可望發揮加乘效益。

晶華董事長潘思亮先前表示，集團餐飲業務及除台北以外的飯店據點營運，可望在暑期恢復、表現估與去年相當，宴會業務則希望在第四季恢復。至於台北晶華及捷絲旅在台北市的3間據點，由於邊境管制尚未解禁，預期最快明年才會恢復。

潘思亮指出，晶華對此積極轉型，加速將台北晶華轉型城市休閒飯店，能做的只有「都會區飯店衰退的比同業少、郊區飯店成長的比同業多」。同時，北市以外的外縣市飯店徵才活動仍將如期舉辦，台南十鼓捷絲旅預計年底前開幕的計畫亦不受影響。

(時報資訊)