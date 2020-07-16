隨著封鎖措施的結束以及中國當局加大對抗疫情衝擊的經濟刺激措施，中國經濟可能回到溫和成長。

中國即將在周四公布第二季經濟成長率，觀察家和分析師們正密切關注，路透提出評析認為，中國已經在很大程度控制住新冠疫情，路透調查經濟學家預測中國第二季將按年率成長2.5%，翻轉第一季萎縮6.8%的困境。然而第二季的成長率將為史上最低的成長率，而第一季的萎縮為中國自1992年有GDP紀錄以來首此出現萎縮。路透預測第二季GDP按季成長9.6%，第一季為季減9.8%。

在以中小企業為主的服務業並沒有像製造業那樣出現快速反彈，但是有跡象顯示，消費者信心已逐漸改善。

在周二公布的數據顯示，隨著刺激措施增加建築材料的需求，中國六月進口出現今年以來首次成長。出口也在國外經濟體開始重啟下逐漸上升。

分析師也預測政策制定者將在一段時間內保持經濟支持措施，以確保在全球經濟仍脆弱狀態下，中國經濟仍能維持正軌。預期信貸也將保持強勁成長，今年上半銀行新增貸款創紀錄12.09兆人民幣。

中國在周四將公布第二季GDP，以及工廠產出、零售銷售以及固定資產投資等數據。

國際貨幣基金預測中國經濟全年成長1%，為全球少數實現成長的經濟體。

(時報資訊)