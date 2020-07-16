美股消息面：

1.新冠狀病毒疫苗研究傳出好消息，帶動美股持續上揚，在避險需求降溫下，周一美元匯率走軟，尾盤美元指數微跌0.09%，報96.07，盤中最低跌至95.77，創下1個月來新低。

2.美國原油庫存跌幅超出市場預期，為油價帶來提振，但石油輸出國組織與盟友－即所謂的OPEC+，擬縮小減產力道使油價漲幅受限。周三紐約期油收漲91美分或2.3%，為每桶41.2美元。倫敦布蘭特期油收漲89美分或2.1%，為每桶43.79美元。

3.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少749.3萬桶，遠超出市場預期的減少209.8萬桶。上周汽油庫存減少314.7萬桶，超出市場預期的減少64.3萬桶。餾分油庫存減少45.3萬萬桶，市場預期為增加148.5萬桶。上周煉廠產能利用率升高0.6個百分點，原油進口量減少198.3萬桶/日。

4.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周（截至7月10日）美國抵押貸款申請指數上漲5.1%，高於前一周的漲2.2%。30年期固定抵押貸款利率平均為3.19%，較前一周的3.26%下滑。

(時報資訊)