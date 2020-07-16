桃園光明國小推閩南繪本《倒轉去聖蹟亭》，作者翁建道談創作心酸，中文故事寫完還需要翻譯成閩南詞彙，為此也請教專家，光是文字修改就花了3個月。桃園市教育局提倡閩南教育，將此繪本發放給各級國中小學作為閩南語教材。

全桃園市共有7個聖蹟亭，但五福宮的聖蹟亭是歷史最悠久的，蘊含極大的歷史意義，因此這次光明國小推出的閩南鄉土繪本《倒轉去聖蹟亭》便是以聖蹟亭為主題。翁建道坦言，自己也是南崁人，聖蹟亭對於整個蘆竹的開發史有相當詳細的記載，從碑文中可以看出200多年前開墾的過程，五福宮的石雕會刻上捐贈人的姓名，更驚訝的說：「在上面還看到我曾祖父的名字」！

翁建道提到創作過程，他坦言由於是閩南繪本，故事寫完後必須翻譯成閩南語的文字，過程中也有跟閩南語老師討論，發現有一些詞彙並不是那麼容易翻譯，反覆修改就花了3個月的時間，接著由繪圖老師劉政宗趕工，花了半年的時間推出此繪本。

光明國小校長李明宗說：「向上國際化，向下在地話」，桃園市積極推動在地文化，每年都有學校輪流編制閩南繪本，今年輪到光明國小，希望能記錄平埔族跟五福宮的歷史，把蘆竹美麗的文化傳承給孩子。桃園市長鄭文燦15日出席新書發表會，他提到好的歷史教育是一種活的教育，讓孩子由近而遠的認識到生活的故鄉，希望未來可以做更多文化教育的活動。

(中時 )