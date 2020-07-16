▲今年U15亞洲盃女子壘球代表隊是由冠軍隊南崁國中為主所組成，共入選8位同學。（姜霏攝）

桃園女壘隊表現優異，今年獲得國家代表隊的資格將在8月代表台灣參加U15亞洲盃女壘賽，但因疫情肆虐賽程遙遙無期，南崁高中女壘隊教練許秀玲說：「孩子們難免心情受到影響」。桃園市長鄭文燦也保證，未來將會成立一組桃園女壘企業聯隊。

南崁國中女壘隊實力堅強，已連續2年榮獲理事長盃冠軍佳績，今年取得國家組隊權後，選手以南崁國中8位學生為主。曾任2008年北京奧運選手許秀玲擔任女壘隊的教練，她說：「孩子們真的都很想比賽！」許秀玲表示，2月得知參賽名單後就馬不停蹄的訓練，連續3個月的集訓也都順利完成，前置作業佈置好後，原計畫8月中要出國代表台灣參加2020年U15亞洲盃女壘賽，但因疫情局勢只好暫緩。

許秀玲無奈的說，前期並沒有告訴孩子們比賽延期的事情，現在也已經另外規畫國內的集中訓練，深怕孩子們「既期待又怕受傷害」，對於遙遙無期的賽程也只能無奈接受。許秀玲提到，南崁國中會有這麼優秀的成績要特別感謝基層的訓練，埔頂國小及新屋國小都有很棒的壘球基礎。即便因疫情不能比賽，也不斷鼓勵孩子們要保有「榮譽感」、「參與感」、「運動家精神」。

中華民國壘球協會秘書長張家興提出，目前台灣有5支女壘企業聯隊，希望桃園也能夠組成一支。桃園市長鄭文燦15日出席國手證書頒發儀式，他表示女壘的企業聯隊是必要的，會積極推動。同時為鼓勵女壘選手，特別將桃園市教育局頒贈的2萬元加菜金加碼至5萬元。

(中時 )