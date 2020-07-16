2019年11月初發生震驚社會的台中冷血3屍命案，當時兇嫌因懷疑女友外遇，一時情緒失控，緊勒女友頸致死，女友所生下的雙胞胎也被男子扔進洗衣機用棉被悶死，手法兇殘。而案發當地身處黃金地段的大樓住戶紛紛搬離，人去樓空。日前傳出兇宅隔壁的辦公室，以總價290萬元售出，房仲透露：「其實沒虧！」

據了解，發生三屍命案的「世界貿易」大樓，樓高11層，屋齡已逾38年，為住商混合大樓，位於台中舊市區的黃金地段。怎料，在去年底發生命案後就成為凶宅，住戶逃命般連夜搬離，房價也直直落。這次出售的為在同棟大樓地下室開設女子三溫暖店家之辦公室，該三溫暖辦公室和凶宅在同層樓。

雖多數民眾對於凶宅趨之若鶩，買房也會先探房東口風。但卻也有不少人不介意，抓緊甜價的買房機會。此次出售的凶宅旁辦公室，用一坪9萬做為成交價，共32.33坪，總價290萬；房仲透露雖低於市場價，但推估屋主當初購入價低於9萬，其實整體來說並無虧損。

(中時電子報)