今早還是能見到超商排隊的人潮，但系統稍微穩定些，領取速度比首日快。（游念育攝）

領到消費券的民眾開心跟鄰居分享，避開首日終於成功領取。（游念育攝）

三倍券領取第2天，超商人潮比昨少了許多，但仍可見排隊等候的民眾，每位領取的時間也都不同，完全是靠運氣，雖然沒有昨天當機的情形，但因全國機台流量管制，民眾還是要多按幾次，才能成功列印小白單，也有民眾到超商發現無法領，原來是因為「哪裡預購就要哪裡領」，讓民眾直喊，系統不是相連的嗎，這樣很不方便。

超商三倍券發放第2天，民眾對領取流程相當不滿意，好不容易領到消費券的汪太太說，領取的快慢完全靠運氣，避開昨天熱潮今天來領，也花了大約2分鐘，螢幕重複按了6次左右才成功，但看到前面排隊的人，有的人試了2次就成功。

沒辦法領到消費券的李先生指出，預購是在家裡附近，早上跑到公司附近領，卻顯示未預購的畫面，詢問店員才得知，要同店領取，這樣根本不便利，繳費都能全台同步，但領消費券卻不行，且預購時已使用過健保卡插卡，為何領取時還要再插一次，很不便民。

順利領到消費券的吳先生說，沒有想像中難領，但機台操作真的要花一些時間，到店裡的時候大約5、6個人在排隊，大約等了20分鐘左右輪到，但機台操作大約只花2到3分鐘，向店員領取也很快，建議可以在早上10點左右來領，避開中午人潮多或下班的時間。

(中時 )