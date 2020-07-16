樂天Kobo電子書發表最新入門款閱讀器產品Kobo Nia，搭載6吋Carta EInk螢幕、重量僅172克，輕薄好攜帶，是入門款電子書閱讀器的最佳選擇，機殼為經典黑色，並同時推出沉靜黑、湖水藍、檸檬黃三種原廠喚醒皮套可供讀者選擇。

過去幾個月，全球籠罩於新冠肺炎疫情，世界各地宣布各式封鎖措施，造就民眾在家閱讀時間的大幅增加。樂天Kobo執行長Michael Tamblyn指出：「在疫情期間，人們將電子書閱讀作為娛樂和抒壓的來源，我們發現整體閱讀時間已寫下新高紀錄。」從數字中可觀察，從三月到七月，樂天Kobo全球用戶花在閱讀的時間，相較前一年增長了93%，包括新用戶人數也持續增長。

在台灣方面，疫情期間也帶動業績持續成長，從閱讀器活躍用戶來看，較前半年成長1.5倍，民眾樂於使用閱讀器作為電子書閱讀的載具。樂天Kobo營運部長周立涵表示，台灣引進閱讀器以來，持續提供民眾實際體驗操作，從閱讀器租借活動再到實體店面展示，近期也於高雄拓展閱讀器銷售點，以及新增香港零售通路豐澤，持續推動電子書在亞洲市場的發展。

Kobo Nia擁有8 GB儲存空間，平均可容納6000本書，台灣售價新台幣2,999元，經濟實惠的價格，是入門款電子書閱讀器的最佳選擇。樂天Kobo即日起開放民眾於網路電商（台灣樂天市場、PChome24h）與實體店面（三創生活園區、上鋐書庫）同步預購，並享有300元的購書金優惠！預計於八月中前依序分批出貨。

Kobo Nia享有產品一年原廠保固服務，搭配振興券活動，台北三創生活園區更推出振興券1元加碼禮包，只要購買Kobo Nia，除贈送300元Kobo購書金外更有三創好禮，憑發票還可現場參加抽獎，限量100份，送完為止！

除此之外，於三創生活園區、高雄上鋐書庫購買Kobo Forma、Kobo Libra、Kobo Clara HD，也同樣享有300元購書金優惠活動，若有高雄的朋友想要現場體驗閱讀器，也可到現場試用把玩，千萬不要錯過喔！

增長知識也能振興經濟！樂天Kobo特別精選暢銷書籍，包括時報出版《解密陌生人》，改變你如何看待陌生人，以及看待自己、新聞和世界；有鹿文化《終於，還是愛了》為陳文茜的最新力作，分享其人生智慧及刻骨銘心的生命書寫，其他像是方舟文化《什麼都不教的主管才厲害》、商業周刊《哈佛法學院的情緒談判課》等，即日起至7月26日，精選書籍優惠79折起，輸入代碼再折50元，讓書籍陪伴你的防疫日常，過得充實有意義。

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(科技)