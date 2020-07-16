大陸16日公布第二季GDP數據，與此前各機構與專家預測方向一致由負轉正。

初步核算，上半年大陸生產總值45兆6614 億元（人民幣，下同），按可比價格計算，年下降1.6％ 。分季度看，第一季年下降6.8％ ，第二季成長3.2％ 。分產業看，第一產業增加值2兆6053 億元，年成長0.9％ ；第二產業增加值17兆2759 億元，下降1.9％ ；第三產業增加值25兆7802 億元，下降1.6％ 。按月來看，第二季大陸生產總值成長11.5％ 。

總的來看，上半年大陸經濟逐步克服疫情帶來的不利影響，經濟運行呈恢復性成長和穩步復甦態勢，發展韌性和活力進一步彰顯。

同時也要看到，一些指標仍在下降，疫情衝擊損失尚需彌補；當前全球疫情依然在蔓延擴散，疫情對世界經濟的巨大衝擊將繼續發展演變，外部風險挑戰明顯增多，大陸經濟恢復仍面臨壓力。

下一步，大陸將持續把統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展工作貫通起來，做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，確保各項決策部署落地生根，堅決打贏脫貧攻堅戰，努力完成全面建成小康社會目標任務，推動大陸經濟行穩致遠。

(旺報 )